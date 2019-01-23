23.01.2019, 08:10

ФОТО DELFI: Секрет посоленных городских улиц. Как в Таллинне проходит борьба со льдом и снегом

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Андрес Путтинг
Фото: Андрес Путтинг
EST 7
Tänavate soolatamine Tallinna kesklinnas
Tänavate soolatamine Tallinna kesklinnas

Зимой нас охватывает радость от снега, но при этом удручает то, как скользко может быть на улице. На помощь приходит соль. Смотрите, откуда соль попадает на улицы столицы и как центр Таллинна посыпают солью.

Tänavapuhastuse Aktsiaselts управляет и поддерживает в порядке улицы Таллинна, а Kristiine LOV — переулки и боковые улицы. Всего обслуживаемая площадь составляет 1,14 млн квадратных метров.

Соль (NaCl) для посыпки улиц импортируется на корабле из Белоруссии и Германии. Соль можно использовать до 8-9 градусов мороза. Перед зимой на складе заготовлены около 3000 тонн соли.

Также используется хлорид кальция (CaCl), действие которого сильнее, а цена в разы выше. Его можно использовать до 15-16 градусов мороза, но его в основном используют в разбавленном с водой виде, чтобы сухой хлорид не испарялся.

Для борьбы со снегом используются 14 снегоуборочных машин для расчистки дорог, а также отдельно еще 14 для расчистки тротуаров и велосипедных дорожек.

В день на посыпку центра Таллинна уходит около 15-60 тонн соли — количество зависит от погоды.

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