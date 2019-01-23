ФОТО DELFI: Секрет посоленных городских улиц. Как в Таллинне проходит борьба со льдом и снегом

Tänavapuhastuse Aktsiaselts управляет и поддерживает в порядке улицы Таллинна, а Kristiine LOV — переулки и боковые улицы. Всего обслуживаемая площадь составляет 1,14 млн квадратных метров.

Соль (NaCl) для посыпки улиц импортируется на корабле из Белоруссии и Германии. Соль можно использовать до 8-9 градусов мороза. Перед зимой на складе заготовлены около 3000 тонн соли.

Также используется хлорид кальция (CaCl), действие которого сильнее, а цена в разы выше. Его можно использовать до 15-16 градусов мороза, но его в основном используют в разбавленном с водой виде, чтобы сухой хлорид не испарялся.

Для борьбы со снегом используются 14 снегоуборочных машин для расчистки дорог, а также отдельно еще 14 для расчистки тротуаров и велосипедных дорожек.

В день на посыпку центра Таллинна уходит около 15-60 тонн соли — количество зависит от погоды.