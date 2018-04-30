30.04.2018, 17:10

ФОТО DELFI: "Сегодня Саша, завтра ты!" — у посольства Латвии в Таллинне состоялась акция протеста

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rus.delfi.ee
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Vene rahvuslaste pikett Läti saatkonna ees
Vene rahvuslaste pikett Läti saatkonna eesFoto: Ilmar Saabas

Несколько русскоязычных активистов с рукописными плакатами собрались сегодня возле посольства Латвийской республики в Таллинне, чтобы выразить протест относительно содержания под стражей латвийского общественного деятеля Александра Гапоненко. Пикет был организован Российскими соотечественниками Европы и проходил под девизом "Свободу политзаключенному". Среди его участников были правозащитник Мстислав Русаков и публицист Димитрий Кленский.

Руководитель латвийской незарегистрированной организации "Конгресс неграждан" Александр Гапоненко был задержан Полицией безопасности Латвии 20 апреля в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусматрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В рамках уголовного процесса прошли также обыски на связанных с Гапоненко объектах. Более подробной информации ПБ в интересах следствия не предоставляет.

Vene rahvuslaste pikett Läti saatkonna ees Foto: Ilmar Saabas


Vene rahvuslaste pikett Läti saatkonna ees Foto: Ilmar Saabas


Vene rahvuslaste pikett Läti saatkonna ees Foto: Ilmar Saabas


Vene rahvuslaste pikett Läti saatkonna ees Foto: Ilmar Saabas


Vene rahvuslaste pikett Läti saatkonna ees Foto: Ilmar Saabas


Vene rahvuslaste pikett Läti saatkonna ees Foto: Ilmar Saabas

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