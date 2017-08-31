ФОТО DELFI: Сависаар — о должности мэра Нарвы и предложении Яны Тоом

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар провел пресс-конференцию в столичном бюро своего избирательного союза. "Поговорим на чистоту!" — начал он.
Сависаар сообщил, что не исключает возможности становления мэром Нарвы, но об этом можно будет говорить лишь в случае, если Союз Сависаара получит хорошие результаты на выборах в Нарве.
Он также коснулся заявления Яны Тоом о том, что она трижды предлагала ему свое место в Европарламенте. Сависаар считает, что с ее стороны это был бартер, в результате которого Тоом бы стала мэром Таллинна.
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