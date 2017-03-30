ФОТО DELFI: "Самая красивая" пресс-конференция правительства

"Такой красивой пресс-конференции я раньше не видел. Абсолютно искренне", — сказал премьер-министр Юри Ратас в начале сегодняшней пресс-конференции правительства.
Кроме премьер-министра также давали пресс-конференцию министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, министр социальной защиты Кайа Ива и министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Одновременно за столом также находилась советник правительства по прессе Аве Тампере.
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