30.03.2017, 20:25

ФОТО DELFI: "Самая красивая" пресс-конференция правительства

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents 30.03.2017
Valitsuse pressikonverentsFoto: Andres Putting

"Такой красивой пресс-конференции я раньше не видел. Абсолютно искренне", — сказал премьер-министр Юри Ратас в начале сегодняшней пресс-конференции правительства.

Кроме премьер-министра также давали пресс-конференцию министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, министр социальной защиты Кайа Ива и министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Одновременно за столом также находилась советник правительства по прессе Аве Тампере.

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