ФОТО DELFI: С размахом! В Ласнамяэ по традиции дважды встретили Новый год

Foto: Madis Veltman Ласнамяэ не отстает от других районов: Новый год там встречают дважды, с размахом и от души.

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