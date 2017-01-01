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ФОТО DELFI: С размахом! В Ласнамяэ по традиции дважды встретили Новый год(16)
Ласнамяэ не отстает от других районов: Новый год там встречают дважды, с размахом и от души.
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