ФОТО DELFI: "Русские и эстонцы вместе". У здания МИД состоялся митинг EKRE

К Рийгикогу пришли лишь пару десятков человек. В полдень начался митинг EKRE у МИДа. Смысл его — тот же.

У МИДа были замечены протестующие в желтых жилетах — отсылка к протестам во Франции. Однако французские митинги никак не были связаны с миграцией.

Примечательно, что на этом митинге, организованным EKRE, был плакат с надписью "Русские и эстонцы вместе".

На этот плакат обратила внимание и депутат Европарламента Яна Тоом.