19.12.2018, 15:44

ФОТО DELFI: "Русские и эстонцы вместе". У здания МИД состоялся митинг EKRE

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rus.delfi.ee
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Galerii: 54 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне активисты протестовали против миграционного пакта у здания Рийгикогу и около МИДа.

К Рийгикогу пришли лишь пару десятков человек. В полдень начался митинг EKRE у МИДа. Смысл его — тот же.

У МИДа были замечены протестующие в желтых жилетах — отсылка к протестам во Франции. Однако французские митинги никак не были связаны с миграцией.

Примечательно, что на этом митинге, организованным EKRE, был плакат с надписью "Русские и эстонцы вместе".

На этот плакат обратила внимание и депутат Европарламента Яна Тоом.

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