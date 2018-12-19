19.12.2018, 15:44
ФОТО DELFI: "Русские и эстонцы вместе". У здания МИД состоялся митинг EKRE(63)
Сегодня в Таллинне активисты протестовали против миграционного пакта у здания Рийгикогу и около МИДа.
Сегодня в Таллинне активисты протестовали против миграционного пакта у здания Рийгикогу и около МИДа.
К Рийгикогу пришли лишь пару десятков человек. В полдень начался митинг EKRE у МИДа. Смысл его — тот же.
У МИДа были замечены протестующие в желтых жилетах — отсылка к протестам во Франции. Однако французские митинги никак не были связаны с миграцией.
Примечательно, что на этом митинге, организованным EKRE, был плакат с надписью "Русские и эстонцы вместе".
На этот плакат обратила внимание и депутат Европарламента Яна Тоом.
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