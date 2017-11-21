ФОТО DELFI: Реформист Кросс, будучи в долгах, купил Mercedes 2017 года за 100 000 евро

Депутат Рийгикогу реформист Ээрик-Нийлес Кросс недавно поведал в соцсети, что приобрел новый автомобиль — Mercedes-Benz S500 2017 года. В то же время у Кросса не подана отчетность за прошлый хозяйственный год принадлежащей ему фирмы Kõue Mõis OÜ, задолженность которой составляет 125 967 евро.

Кросс пояснил Delfi, что сменил авто потому, что у него выплачен лизинг за предыдущее авто. Ранее депутат также ездил на автомобиле этой же марки. Mercedes-Benz 500 SL (sport leicht) — спортивное авто. На основании информации с разных технических порталов следует, что эта машина удобна и дорога в обслуживании.

Что касается лизинга, по словам Кросса, он остался прежним, а старое авто стало первым взносом. Mercedes-Benz S500 2017 года стоит порядка 100 000 евро.