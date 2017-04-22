ФОТО DELFI: Ратас встретился со спикером Палаты представителей США Полом Райаном

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с делегацией Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном. В состав делегации Конгресса входят также члены Палаты представителей Мак Торнберри, Брайан Мэст, Дон Бэкон, Марта Роби, Джеб Хенсарлинг, Рон Кайнд и Грегори Микс. Премьер-министр Юри Ратас сказал, что отношения между Эстонией и США остаются прочными, и тесное сотрудничество двух государств ярко проявляется, в частности, в сфере обороны.

”Вклад США в европейскую безопасность значителен, и жители Эстонии высоко ценят его”, — сказал Ратас и добавил, что Эстония является благонадежным союзником, в котором США всегда могут быть уверены. Премьер-министр Ратас подчеркнул важность поддержки спикера Райана в том, что для обеспечения безопасности региона Балтии США будут продолжать и увеличивать финансирование европейских мер сдерживания (European Deterrence Initiative).

Говоря о ситуации с безопасностью, премьер-министр Ратас подчеркнул, что прибывшая в Эстонию боевая группа союзнических войск является важным компонентом убедительного сдерживания НАТО и четким признаком солидарности союзников. ”Мы сотрудничаем во имя мира, и США всегда могут положиться на Эстонию как в борьбе с терроризмом, так и в других случаях”.

Премьер-министр Ратас сказал, что безопасность — это не нечто само собой разумеющееся, и она не достается даром. ”Для нас важно, что если мы надеемся на помощь союзников, то должны вместе выполнять поставленные цели”.

Говоря о председательстве Эстонии в Совете ЕС, премьер-министр подчеркнул важность единства ЕС, ознакомил с приоритетами председательства Эстонии и заверил, что мы как страна-председатель желали бы иметь прочные отношения между Европейским союзом и США. Премьер-министр Ратас считает стратегически важным продолжение TTIP (Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства).

”Только сильная и эффективная Европа может вносить вклад в борьбу с терроризмом и отражать негативное влияние России”.

На встрече обсуждались также активизация торговых отношений между Эстонией и США и сотрудничество в сфере кибербезопасности.