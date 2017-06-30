ФОТО DELFI: Расширенный Таллиннский аэропорт открыл двери для посетителей

Сегодня терминал Таллиннского аэропорта открылся после работ по его расширению. Теперь контроль ручной клади будет осуществляться в южном крыле аэропорта.
Старую зону контроля закроют, там будут располагаться новые магазины. Также были расширены парковка и зона ожидания такси. Летом продолжатся работы по конструкции трамвайной платформы в северной части аэропорта.
Смотрите галерею обновленного аэропорта!
Tallinn, Квартира, 155 000 EUR
Hanila vald, Земля, 59 000 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (6)