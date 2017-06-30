30.06.2017, 12:30

ФОТО DELFI: Расширенный Таллиннский аэропорт открыл двери для посетителей

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rus.delfi.ee
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Uuenenud lennujaam
Uuenenud lennujaamFoto: Rauno Volmar

Сегодня терминал Таллиннского аэропорта открылся после работ по его расширению. Теперь контроль ручной клади будет осуществляться в южном крыле аэропорта.

Старую зону контроля закроют, там будут располагаться новые магазины. Также были расширены парковка и зона ожидания такси. Летом продолжатся работы по конструкции трамвайной платформы в северной части аэропорта.

Смотрите галерею обновленного аэропорта!

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