ФОТО DELFI: Пришла весна — в Таллинне ”лженищие” вышли на охоту

Наступила весна, теплеет, попрошайки-цыгане вновь активизировались. Хотя, по словам полиции, мошенников больше не стало, в центре Таллинна их долго искать не придется.
Фотографу Delfi сегодня с утра подозрительные личности попались на глаза близ оперы ”Эстония”. ”Одна девушка сидела на земле близ драмтеатра, и особо не хотела разговаривать с людьми. Но когда заметила камеру — быстро вскочила”, — описал фотограф Андрес Путтинг.
Tallinn, Квартира, 89 000 EUR
Jõelähtme vald, Квартира, 64 500 EUR
Зарегистрированные (2) Анонимные (25)