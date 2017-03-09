09.03.2017, 18:30

ФОТО DELFI: Пришла весна — в Таллинне ”лженищие” вышли на охоту

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Фото: Андрес Путтинг
Фото: Андрес Путтинг
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Kerjused jälle liikvel linnas
Kerjused jälle liikvel linnasFoto: Andres Putting

Наступила весна, теплеет, попрошайки-цыгане вновь активизировались. Хотя, по словам полиции, мошенников больше не стало, в центре Таллинна их долго искать не придется.

Фотографу Delfi сегодня с утра подозрительные личности попались на глаза близ оперы ”Эстония”. ”Одна девушка сидела на земле близ драмтеатра, и особо не хотела разговаривать с людьми. Но когда заметила камеру — быстро вскочила”, — описал фотограф Андрес Путтинг.

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