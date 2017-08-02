ФОТО DELFI: При застройке квартала Маакри повредили деревья

В Таллинне в квартале Маакри в ходе строительных работ вокруг нескольких объектов повредили деревья.

В ходе строительных работ по адресу Маакри, 19/21 у трех больших деревьев обломали ветки, у одного дерева поврежден также ствол.

По словам руководителя проектов AS Merko Ehitus Eesti Андо Салунда, к несчастью, сегодня в ходе транспортировки материала, действительно, пострадало дерево, поскольку оно растет под наклоном и водитель грузовика его не заметил. ”Мы сообщим об этом Департамент окружающей среды, который оценит нанесенный ущерб”, — сказал он.