31.05.2018, 12:53

ФОТО DELFI: Президенты Австрии и Эстонии провели в Кадриорге совместную пресс-конференцию

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Президенты Австрии и Эстонии провели в Кадриорге совместную пресс-конференцию
Foto: Karin Kaljuläte

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Австрии Александр Ван дер Беллен провели в Кадриорге совместную пресс-конференцию. Ван дер Беллен находится в Эстонии с официальным визитом до воскресенья.

Цель визита — укрепить хорошие отношения между двумя странами и обсудить важные в контексте Евросоюза темы. Ван дер Беллен должен также встретиться со спикером Рийгикогу Эйки Нестером и премьер-министром Юри Ратасом.

У австрийского президента также есть связь с Эстонией через его семью: его родители жили в Эстонии до 1941 года и имели эстонское гражданство.

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