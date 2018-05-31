ФОТО DELFI: Президенты Австрии и Эстонии провели в Кадриорге совместную пресс-конференцию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Австрии Александр Ван дер Беллен провели в Кадриорге совместную пресс-конференцию. Ван дер Беллен находится в Эстонии с официальным визитом до воскресенья.

Цель визита — укрепить хорошие отношения между двумя странами и обсудить важные в контексте Евросоюза темы. Ван дер Беллен должен также встретиться со спикером Рийгикогу Эйки Нестером и премьер-министром Юри Ратасом.

У австрийского президента также есть связь с Эстонией через его семью: его родители жили в Эстонии до 1941 года и имели эстонское гражданство.