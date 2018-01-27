ФОТО DELFI: Президент представила кандидатуру Янара Холма на пост госконтролера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выдвинет вице-канцлера Министерства социальных дел Янара Холма на пост государственного контролера.

Об этом в субботу, 27 января, сообщила пресс-служба президентской канцелярии, передает rus.err.ee.

В сообщении отмечается, что Янар Холм имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих позициях, в том числе девять лет — на посту канцлера Министерства образования и науки, где он получил очень хорошее представление о различных направлениях государственной политики и сферах государственного управления.

Государственный контролер назначается Рийгикогу по предложению президента на пятилетний срок. Для утверждения кандидатуры необходимо большинство голосов участвующих в тайном голосовании депутатов парламента.