ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд посетила Пярнумаа

Президент Керсти Кальюлайд в четверг находилась в поездке по Пярнумаа, где она посетила профтехучилище, предприятия и встретилась с представителями третьего сектора и самоуправлений.

Президент посетила Пярнумааский профессиональный учебный центр, занимающееся производством текстиля AS Wendre и MTÜ Pesapuu, которое помогает попавшим в затруднительное положение людям в сотрудничестве с горуправой.

На фотографиях запечатлена и встреча Кальюлайд с представителями местных самоуправлений, которая стала знаковой в свете административной реформы. Тему административной реформы на мероприятии поднимали как в обсуждении, так и в вопросах президенту.

Также Кальюлайд возложила венок к памятнику павшим в Освободительной войне на кладбище Алеви.

В пятницу президент находится в поездке по Рапламаа, где она также посетит различные предприятия и образовательные учреждения, встретится с представителями третьего сектора и руководителями местных самоуправлений.