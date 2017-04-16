ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в поход в честь 100-летия ЭР

Сегодня около 3000 эстоноземельцев отправились в поход по давним границам между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Вместе с участниками народного похода по 12-километровой так называемой дороге Сакала, идущей из Вихи, отправилась и президент Керсти Кальюлайд.

Напомним, сегодня с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начинается трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики, или ЭР100. Всеобщим большим походом по маршруту бывших границ отмечают прошествие столетия после объединения территорий расселения эстонцев и возникновения контура нашей страны.