16.04.2017, 15:50

ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в поход в честь 100-летия ЭР

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 24 pilti
Foto: Rauno Volmar

Сегодня около 3000 эстоноземельцев отправились в поход по давним границам между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Вместе с участниками народного похода по 12-километровой так называемой дороге Сакала, идущей из Вихи, отправилась и президент Керсти Кальюлайд.

Напомним, сегодня с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начинается трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики, или ЭР100. Всеобщим большим походом по маршруту бывших границ отмечают прошествие столетия после объединения территорий расселения эстонцев и возникновения контура нашей страны.

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