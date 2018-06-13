ФОТО DELFI: Президент будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице

Мало кто сомневался в том, что во время своего продолжительного визита в Нарву в августе этого года президент Эстонии поселится в одном из современных спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Но Керсти Кальюлайд решила сделать свой визит стопроцентно нарвским, и канцелярия президента удивила всех, забронировав номера в крохотном гостевом доме Elektra, где можно переночевать всего за 40 евро.

Это цена одноместного номера, двухместный обойдется в 45 евро.

Гостевой дом Elektra расположен в левом крыле офисного здания предприятия VKG Elektrivõrgud, входящего в концерн VKG.

Специалист концерна по связям с общественностью Ирина Боенко сказала Delfi, что выбор президента был приятным сюрпризом и для них — VKG не предлагал Кальюлайд место для проживания

"Мы очень рады, что президент Керсти Кальюлайд будет жить у нас. Сделаем все возможное, чтобы ее пребывание в Нарве было приятным и безопасным", — сказала Боенко.