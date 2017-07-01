ФОТО DELFI: Праздник танца завершило грандиозное выступление

Началось вечернее выступление, которое завершает Праздник танца. Погода сегодня намного лучше, чем вчера — как уж тут не пуститься в пляс!
Anija vald, Дом, 65 999 EUR
Harku vald, Квартира, 118 000 EUR
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Началось вечернее выступление, которое завершает Праздник танца. Погода сегодня намного лучше, чем вчера — как уж тут не пуститься в пляс!
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