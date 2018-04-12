ФОТО DELFI: Правительство обсуждает стратегию госбюджета на мызе Сагади

Правительство решило провести обсуждение стратегии государственного бюджета в более свободной обстановке на мызе Сагади в Ляэне-Вирумаа.
Выездное заседание кабинета правительства на мызе Сагади началось в 15:30.
Правительство решило провести обсуждение стратегии государственного бюджета в более свободной обстановке на мызе Сагади в Ляэне-Вирумаа.
Выездное заседание кабинета правительства на мызе Сагади началось в 15:30.
Raamatupidaja
MIKSKAAR AS (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 25.04.2018
Advokaat / jurist
ADVOKAADIBÜROO TEPPER & ...
Tähtaeg: 30.04.2018
Traumatoloogia-ortopeedia osakonna juhataja
TALLINNA LASTEHAIGLA SA
Tähtaeg: 27.04.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.