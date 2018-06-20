ФОТО DELFI: PPA представил новый мониторинговый самолет за 19 млн евро

В конце прошлого месяца в Таллиннский аэропорт прибыл новый самолет Департамента полиции и погранохраны (PPA) для мониторинга окружающей среды — Beechcraft King Air 350ER.

Самолет, общая стоимость которого чуть больше 19 млн, оснащен мониторинговыми и техническими системами высшего класса и предназначен прежде всего для мониторинга моря, контроля загрязнения моря и наблюдения за ним.

По словам руководителя летного отряда PPA Кальмера Сютта, у нового самолета еще больше возможностей, чем у старой модели, и полеты для мониторинга моря планируется совершать по меньшей мере три раза в неделю.

Самолет приобретают при помощи Фонда сплочения ЕС (85%). Государственное финансирование составляет 15%. Самолет Beechcraft King Air 350ER произведен в США, общая стоимость этого проекта — 19 031 446 евро.