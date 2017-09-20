20.09.2017, 11:00

ФОТО DELFI: Посвященное рекламе заседание суда по делу Сависаара перенесли из-за болезни Кутсера

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rus.delfi.ee
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Savisaare protsess 20.09 Foto: Tiit Blaat

Сегодня в Харьюском уездном суде должен был продолжиться судебный процесс по делу Эдгара Сависаара, где собирались обсудить так называемый рекламный эпизод, в котором, согласно обвинению, использовали бюджетные средства города Таллинна для финансирования избирательной кампании 2013 года. Но заседание переносится и состоится в следующий вторник.

Наряду с рекламой суд должен был рассмотреть и письменные доказательства с мнениями экспертов по рекламе.

Согласно поступившей в Госпрокуратуру от Комиссии по надзору за финансированием партий и Госконтроля информации, в 2013 году из бюджета Таллиннской горуправы было заплачено за рекламу, что не было направлено на достижение целей местного самоуправления, а чем профинансировали рекламную кампанию Центристской партии.

Речь идет о шести рекламах:

1) Реклама на тему реновации детских садов.

2) Реклама Таллиннского марафона SEB.

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3) Реклама на тему услуг для пожилых людей.

4) Реклама стадиона Хийу.

Hiiu staadioni avamise reklaam

5) Реклама с призывом участвовать в муниципальных выборах.

6) Реклама Прийта Кутсера с обещанием спорткомплекса в Пыхья-Таллинне.

Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja Priit Kutser reklaam

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