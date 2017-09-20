ФОТО DELFI: Посвященное рекламе заседание суда по делу Сависаара перенесли из-за болезни Кутсера

Сегодня в Харьюском уездном суде должен был продолжиться судебный процесс по делу Эдгара Сависаара, где собирались обсудить так называемый рекламный эпизод, в котором, согласно обвинению, использовали бюджетные средства города Таллинна для финансирования избирательной кампании 2013 года. Но заседание переносится и состоится в следующий вторник.