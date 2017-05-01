ФОТО DELFI: Посольство Финляндии в Таллинне отмечает двадцатилетие безвизовых отношений

Eesti-Soome viisavabaduse 20.aastapäeva tähistamine Foto: Rauno Volmar

Сегодня исполнилось 20 лет с момента введения безвизового режима между Эстонией и Финляндией. Празднование началось в 13 часов у старого здания посольства на улице Лийвалайа.