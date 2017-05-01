ФОТО DELFI: Посольство Финляндии в Таллинне отмечает двадцатилетие безвизовых отношений

Сегодня исполнилось 20 лет с момента введения безвизового режима между Эстонией и Финляндией. Празднование началось в 13 часов у старого здания посольства на улице Лийвалайа.
Как отмечает посольство Финляндии, введение безвизового режима стало важной вехой в установлении более тесных отношений между Эстонией и Финляндией, несмотря на то, что пограничный контроль существовал еще 10 лет до 2007 года, когда Шенгенская зона распространилась на Эстонию.
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