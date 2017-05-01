01.05.2017, 17:20

ФОТО DELFI: Посольство Финляндии в Таллинне отмечает двадцатилетие безвизовых отношений

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Eesti-Soome viisavabaduse 20.aastapäeva tähistamine
Eesti-Soome viisavabaduse 20.aastapäeva tähistamineFoto: Rauno Volmar

Сегодня исполнилось 20 лет с момента введения безвизового режима между Эстонией и Финляндией. Празднование началось в 13 часов у старого здания посольства на улице Лийвалайа.

Как отмечает посольство Финляндии, введение безвизового режима стало важной вехой в установлении более тесных отношений между Эстонией и Финляндией, несмотря на то, что пограничный контроль существовал еще 10 лет до 2007 года, когда Шенгенская зона распространилась на Эстонию.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии