ФОТО DELFI: После вырубки деревьев окрестности остановки Космос изменились до неузнаваемости

Вследствие строительных работ в центре Таллинна на улице Пярну маантеэ и на углу улицы Харидузе вырубили большое количество деревьев и кустов. Вид окрестностей невероятно изменился.

Менеджер по сбыту и маркетингу объекта Яанус Кукк объяснил, что на сегодняшний день все деревья, которые планировали убрать, срублены. ”Рабочий график был составлен таким образом, чтобы в дневное время с участка можно было безопасно убрать деревья в дневное время, а вечером срубить деревья со стороны улицы Харидузе, чтобы как можно меньше затруднять движение”, — объяснил Кукк.

Посмотрите галерею сверху и сравните прошлый вид с сегодняшним:

Застройщик Eventus Ehitus OÜ согласовал необходимые разрешения на вырубку и график проведения работ. На данном участке находится и старое плитняковое здание, cнос которого также начался сегодня.

На время проведения строительных работ с недвижимости вывезли и скульптуру Пауля Кереса, которую почистили и отправили на склад. После конца строительных работ бюст великого шахматиста займет почетное место на том же участке ближе к Пярну маантеэ, где его будет потом лучше видно.

Также на объект приходили и археологи. На участке находилось когда-то старое кладбище, поэтому там было обнаружено множество старых захоронений.

”Так как участок активно использовался на протяжении нескольких сотен лет, то существует возможность, что если под глубокими слоями почвы что-либо еще обнаружат, то работы приостановят”, — добавил Кукк.

На участке Тынисмяги, 11А будут возведены коммерческие и жилые здания. Первые два этажа будет занимать коммерческая площадь, остальные шесть пойдут под квартиры. Сейчас ведутся предварительные работы, деревья уже убраны, а само строительство начнется в конце июля.

Окончание работ запланировано на март 2019 года.