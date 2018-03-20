ФОТО DELFI: Полюбуйтесь на новый автомобиль Таави Ааса за 48 325 евро

Таллиннская горканцелярия на основании госзакупки приобрела Таави Аасу новый служебный автомобиль. Это — легковой автомобиль Volvo S 90 стоимостью 48 325 евро.
Зарегистрированные (10) Анонимные (66)
Таллиннская горканцелярия на основании госзакупки приобрела Таави Аасу новый служебный автомобиль. Это — легковой автомобиль Volvo S 90 стоимостью 48 325 евро.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.