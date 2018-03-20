20.03.2018, 17:15

ФОТО DELFI: Полюбуйтесь на новый автомобиль Таави Ааса за 48 325 евро

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Полюбуйтесь на новый автомобиль Таави Ааса за 48 325 евро
Foto: Taavi Sepp

Таллиннская горканцелярия на основании госзакупки приобрела Таави Аасу новый служебный автомобиль. Это — легковой автомобиль Volvo S 90 стоимостью 48 325 евро.

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