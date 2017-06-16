ФОТО DELFI: Полиция заставляет защитников дерева в Хааберсти убрать свой лагерь, они не хотят сдаваться

Утром полиция ездила к иве, которая находится на перекрестке в Ыйсмяэ, чтобы потребовать от защитников дерева убрать палаточный лагерь к завтрашнему утру, когда планируется срубить иву.

Добровольцы не хотят сдаваться и покидать свой лагерь. Они также сделали в Facebook страницу мероприятия, где они призывают людей собраться в субботу утром у ивы, чтобы помещать планам ее срубить. В интернете также появилась петиция в защиту дерева.

По оценке Министерства окружающей среды, растущая на территории, где производятся работы по реконструкции перекрестка Хааберсти в Таллинне, серебристая ива не отвечает условиям причисления к находящимся под государственной охраной объектам, в связи с чем отсутствуют и основании для внесения изменений в разрешение на вырубку, выданное Департаментом окружающей среды.

"Сохранение серебристой ивы близ транспортной развязки в Хааберсти невозможно, поскольку нет альтернативного технического решения для реконструкции перекрестка. Реконструкция же необходима, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить заторы", — сообщает городская канцелярия.