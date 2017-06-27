ФОТО DELFI: Полицейская операция у ивы в Хааберсти: защитников спустили на землю и начали спиливать дерево

Решено: серебристую иву в Хааберсти спилят. Вокруг дерева устанавливают забор, на месте присутствуют стражи порядка. После полудня приступили к спиливанию дерева.

Сегодня утром полиция применила силу к двум протестовавшим, еще одному удалось забраться на дерево.

По словам нашего корреспондента, на месте около 16 полицейских, а также сотрудники K Security.

Позже на дерево забрались двое протестующих, один из них привязал себя к дереву. Под ивой установили два батута, и бригада пожарных совещалась, как снять защитников. Позже их спустили на землю.

Руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне говорит, что блюстители порядка неоднократно объясняли защищающим иву людям, что они находятся в запретной зоне территории строительства. "Им объяснили, как планируют продолжать строительные работы и почему для этого нужно освободить территорию. В то же время заказчик работ каждый день терпит финансовый ущерб".

Он добавил, что помимо того, что они самовольно вторглись в запретную зону, установка палаток и разведение костров в городском пространстве и нахождение на территории строительства также являются нарушениями общественного порядка. Исходя из Закона об охране правопорядка, полиция обязана вмешаться.

"Слова - главные рабочие инструменты полицейских. Ситуацию пытались разрешить путем соглашений между заинтересованными группами и заказчиками работы и подрядчиками. 16 июня мы сделали защитникам дерева предписание освободить территорию, а также после предписания дали им четыре дня, чтобы уйти. На прошлой неделе мы созвали застройщика, городских чиновников и представителей департамента и министерства окружающей среды, чтобы вместе еще раз обговорить возможности для разрешения ситуации без применения силы. Замедлили скорость и объяснили, действует ли разрешение на вырубку и каковы возможности для его оспаривания, - отметил он. - Переговоры зашли в тупик, и стороны ожидают продолжения своей законной деятельности. Причиненный заказчику работ ущерб увеличивается каждый день, когда продолжение строительных работ затягивается. Полиция должна защищать имущество тех людей, у которых есть на это законное ожидание".

Он добавил, что при вырубке дерева есть опасность для людей, потому что нужно спилить большое дерево и в ходе этого находящиеся поблизости люди могут пострадать. "Для вырубки дерева выбрали раннее утро, чтобы в окрестностях находилось как можно меньше людей, которые могут оказаться в опасности. К разрешению инцидента только что привлекли переговорщиков, которые работают во имя того, чтобы чтобы защитники дерева добровольно спустились с дерева и чтобы полиция не должна была применять к ним принуждение".

Добровольцы не хотят сдаваться и покидать свой лагерь. Они также сделали в Facebook страницу мероприятия, где они призывают людей собраться в субботу утром у ивы, чтобы помещать планам ее срубить. В интернете также появилась петиция в защиту дерева.

По оценке Министерства окружающей среды, растущая на территории, где производятся работы по реконструкции перекрестка Хааберсти в Таллинне, серебристая ива не отвечает условиям причисления к находящимся под государственной охраной объектам, в связи с чем отсутствуют и основании для внесения изменений в разрешение на вырубку, выданное Департаментом окружающей среды.

"Сохранение серебристой ивы близ транспортной развязки в Хааберсти невозможно, поскольку нет альтернативного технического решения для реконструкции перекрестка. Реконструкция же необходима, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить заторы", — сообщает городская канцелярия.

По мнению президента Общества дендрологов Эстонии Айно Ааспыллу, серебристую иву, которую сейчас охраняют активисты, чтобы не дать ее спилить при строительстве развязки Хааберсти, не надо сохранять. Она считает, что защитникам природы следует обратить внимание на другие важные вопросы, связанные со строительством развязки.