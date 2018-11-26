ФОТО DELFI: Почти зима. Tаллинн укрыл снежный ковер
Наконец долгожданный снег добрался и до Таллинна. К счастью, снегопад был не сильным, поэтому жители столицы смогли избежать пробок и всего прочего, что обычно сопровождает заснеженные дороги.
Наконец долгожданный снег добрался и до Таллинна. К счастью, снегопад был не сильным, поэтому жители столицы смогли избежать пробок и всего прочего, что обычно сопровождает заснеженные дороги.
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