ФОТО DELFI: Почти зима. Tаллинн укрыл снежный ковер

Наконец долгожданный снег добрался и до Таллинна. К счастью, снегопад был не сильным, поэтому жители столицы смогли избежать пробок и всего прочего, что обычно сопровождает заснеженные дороги.
TOP НОВОСТИ
Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL
26.11.2018
В преддверии зимних праздников у многих народов принято подводить итоги уходящего года, вспоминать и анализировать важные события разных сфер жизни. Вот и у нас как у истинно народных изданий сложилась добрая традиция: Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Вышло так, что Михаил Кылварт в Топ самых влиятельных эстонских русских-2018 занял четвертое место, немного утратив свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда он стал лидером списка.
ФОТО: Президент Латвии посетил Донбасс
26.11.2018
-
Kommunikatsioonistrateeg
VIIMSI VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 10.12.2018
-
Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
-
-
Disainer-projekteerija
INDETEK OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.12.2018
-
Finantsinfosüsteemide osakonna juhataja
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.12.2018
-
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
TEADUSKESKUS AHHAA SA
Tähtaeg: 28.11.2018