26.11.2018, 10:08

ФОТО DELFI: Почти зима. Tаллинн укрыл снежный ковер

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rus.delfi.ee
EST 45
Lumi
LumiFoto: Jaanus Lensment

Наконец долгожданный снег добрался и до Таллинна. К счастью, снегопад был не сильным, поэтому жители столицы смогли избежать пробок и всего прочего, что обычно сопровождает заснеженные дороги.

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