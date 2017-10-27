ФОТО DELFI: Письмо министру культуры не помогло. Лукаса сменит на посту директора ERM Алар Карис

Сегодня был избран новый руководитель Эстонского национального музея (ERM). Им стал Алар Карис, который сменит на посту Тыниса Лукаса.

"Благодарю всех, кто вместе со мной любил ERM. Я люблю свою работу, и делал ее для всего народа — и разве я могу быть против того, что один представитель этого народа, Алар Карис, пожнет плоды моей работы", — написал уже бывший руководитель музея Тынис Лукас в Facebook.

По словам Пааво Ныгене, канцлера Министерства культуры и председателя комиссии, выбиравшей директора, взгляды Кариса в отношении будущего музея были лучше, чем у его соперников.

Ранее 84 работника ERM отправили министру культуры Индреку Саару письмо, в котором они поддерживали сохранение должности за Лукасом. А руководитель службы по связям с общественностью ERM Каарел Таранд и вовсе утверждал, что причина засекречивания конкурса на должность директора кроется в том, что конкурс проводится только для вида — министр культуры уже пообещал кому-то должность.

Как известно Eesti Päevaleht, вместе с Карисом и Лукасом на пост директора ERM выдвинули свои кандидатуры советник премьер-министра по вопросам образования и культуры Эгге Кулбок-Латтик и директор эстонского шахтного музея ”Кохтла” Андрес Краас.