ФОТО DELFI: Петтай по делу Сависаара: в 2010-2015 финансовое положение Центристской партии было плачевным

В Харьюском уездном суде продолжается судебный процесс Эдгара Сависаара. На сегодняшнемс заседании свидетельские показания даст предприниматель в сфере рекламы Пааво Петтай.

2 декабря 2014 года партией были подписаны два гарантийных письма, которыми она обязуется гарантировать исполнение финансовых обязательств принадлежащей Петтаю фирмы Midfield OÜ перед третьими лицами на общую сумму 730 000 евро.

Петтай сказал на суде, что знаком с Сависааром с 1996 года и что отношения у них всегда были хорошие. В период 1996-2015 он занимался изготовлением рекламы для Центристской партии. По его словам, в 2010-2015 финансовое положение партии было крайне плачевным, в 2010 году долг составлял 38 млн крон. Долги партии сильно мешали проведению рекламной кампании, поскольку все требовали предоплату, а банк кредитов не давал. Что касается ”швейцарских денег”, то тогда (в 2011 году) Сависаар сказал, что есть возможность получить средства через зарубежный фонд Arsai Investment, где скопилась определенная сумма.

Петтай был связан и с информационным кампаниями 2013 года. Он изготовил для партии много рекламы. По словам Петтая, например, в клипе о реновации детских площадок Сависаар выступал в качестве представителя города и инициатора проекта.