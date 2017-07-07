ФОТО DELFI: Партия IRL назвала кандидатом в мэры Таллинна Райво Аэга

Последней из крупных партий сегодня в 11 часов в Батарейной тюрьме объявила своего кандидата в мэры Таллинна IRL. Как и предполагалось, им стал бывший руководитель КаПо Райво Аэг, который баллотируется в Мустамяэ.
Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии — Таави Аас, от Социал-демократической партии — Райнер Вакра, от Партии реформ — Кристен Михал и от EKRE — Мартин Хельме. Свободная партия со своим списком на выборы не идет.
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