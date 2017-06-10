ФОТО DELFI: Paljon onnea, naapurit! На площади Вабадузе проходит концерт в честь столетия Финляндии

Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии – бесплатный концерт на площади Вабадузе. ERR и YLE ведут прямую трансляцию. Начало в 18:00, передает rus.err.ee.
Открывают концерт президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии Саули Нийнистё, присутствуют и премьер-министры двух стран — Юха Сипиля и Юри Ратас.
В программе выступления Тыниса Мяги, Chalice, Iiris, Мари Калкун, Ленны, Яана Пехка, Юри Поотсманна, Стига Ряста и Виллу Тамме из Эстонии, а также Саара Аалто, Петри Лааксонена, Веса-Матти Лойри, Paleface, Ronya, "Scandinavian Music Group", Туомо, Айлу Валле из Финляндии. Ведут концерт Ян Ууспылд и Санна Стеллан.