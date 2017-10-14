ФОТО DELFI: Отмывка фасада Горхолла от незаконной картины приостановлена

В пятницу правление PRDS Eesti OÜ приостановило отмывку фасада Горхолла от нарисованной ими суперграфики и расторгла договор с осуществляющей работы фирмой SodaBlast OÜ. Причина — инициированное ими коллективное обращение за сохранение картины.

На прошлой неделе Pirados Brand отправили Рийгикогу коллективное обращение с 2200 подписями, поддерживающее прекращение удаления суперграфики с фасада Горхолла.

На это комиссия по культуре ответила, что не может отменить статус здания как памятника старины, чтобы позволить там оставить картину. Данные полномочия есть лишь у совета Департамента охраны памятников старины.

Для члена правления Tallinna Linnahalli AS Кайи Яппинен остановка работ стала сюрпризом. Она отметила, что раз за работы платит Pirados Brand, то они имеют право расторгнуть договор с осуществляющей очистительные работы фирмой.

Яппиннен сообщила, что уже назначила встречу с членом правления PRDS Eesti OÜ Рене Леэт, чтобы обсудить дальнейшие очистительные работы. По ее словам, Горхолл должен быть отмыт к 29 октября.