ФОТО DELFI: Открылся 13-й театральный фестиваль "Золотая Маска в Эстонии"

С 5 по 17 октября в Эстонии проходит ежегодный театральный фестиваль ”Золотая маска в Эстонии 2017”. Сегодня, 5 октября, в Министерстве культуры прошла пресс-конференция по поводу его открытия.

В ней приняли участие российский театральный режиссер, художественный руководитель ”Геликон-оперы” Дмитрий Бертман, постановщик и хореограф Александр Пепеляев, российский актер, президент фестиваля и премии ”Золотая маска” Игорь Костолевский, а также министр культуры Эстонии Индрек Саар, вице-мэр по культуре Михаил Кылварт, член Рийгикогу Михаил Корб, представитель посольства РФ в Эстонии, а также представитель главного спонсора фестиваля — концерна BLRT и руководитель проекта ”Золотая маска в Эстонии” Светлана Янчек.

В начале мероприятия с приветственной речью выступил Индрек Саар.

На пресс-конференции рассказали о принципах сотрудничества в рамках фестиваля, о постановках этого года, а также поделились первыми эмоциями и впечатлениями.

Программа ”Маски” этого года будет показана с 5 по 17 октября Таллинне, в Тарту, Нарве и Силламяэ.

Фестиваль откроет спектакль Саши Пепеляева ”Кафе Идиот” ( Театр ”Балет Москва”) по мотивам романа Достоевского. Год назад постановка стала лучшей в номинации ”Современный танец”. Работа известного в Эстонии хореографа адресована широкой аудитории и будет интересна не только фанатам modern балета, но всем, кто открыт новым формам и свободной интерпретации классики. Спектакль покажут в Нарве, Таллинне и Тарту.

Безупречная по стилю постановка ”Сон в летнюю ночь” (Мастерской Петра Фоменко (Москва), также отмеченная год назад премией ”Золотая маска”, как лучший спектакль сезона, удивит настоящей театральной магией даже тех, кто порой скучает в театральных креслах. Режиссер, македонец Иван Поповски, смело мешает таинственную романтическую интонацию и откровенную иронию, театральность и нешуточные страсти. Этот театр давно не был в Таллинне, прежде, благодаря Адольфу Кяйсу, Мастерская была частым и любимым гостем в Таллинне. Спектакли пройду в Театре "Эстония" 9 и 10 октября.

Специальный проект фестиваля — ”Европейская премьера современной оперы ”Доктор Гааз” Московского театра ”Геликон-опера”. Опера написана молодым композитором Алексеем Сергуниным на либретто замечательной писательницы современности Людмилы Улицкой. Новаторская по музыкальному содержанию (джаз, барочная музыка, панк-рок, минимализм), опера рассказывает о жизни известного немецкого врача-филантропа в России 19 века. Оперу покажут дважды в Русском театре 15 октября, в 16:00 и 19:00.

В Силламяэ 14 октября состоится гала-концерт солистов Театра ”Геликон опера”, где будут исполнены популярные оперные, опереточные арии, романсы, песни. В этот же день сыграют интерактивный детский спектакль ”Музыка шагов”. Это увлекательнейшее зрелище и занятие — дети узнают, как озвучить мультфильм. Детские спектакли пройдут и в Таллинне 15 октября в Кукольном театре.

Завершит фестиваль 16 и 17 октября в Театре "Эстония" спектакль ”Русский роман” Московского театра им. Маяковского в постановке известного литовского режиссера Миндаугаса Карбаускиса. В этом году спектакль получил главный приз — ”Маску” в номинации ”Лучший спектакль большой формы” и был отмечен еще двумя премиями: ” Лучший драматург” (Марюс Ивашкявичус) и ”Лучшая женская роль” (Евгения Симонова). ”Русский роман” посвящен жене Льва Толстого, зрителям будут интересны переживания как реальных людей, так и вымышленных персонажей романов Льва Толстого. Это стопроцентный русский психологический театр, который по сердцу любителям традиций.

Так что золотая осень вместе с ”Золотой маской” принесет разнообразные театральные впечатления, на любой вкус.

Также в рамках фестиваля ”Золотая маска” традиционно подготовлена разнообразная образовательная и просветительская OFF-программа — встречи с известными российскими режиссерами, обсуждение спектаклей, мастер-классы и выставка.

Программа будет интересна как театральным деятелям, студентам и педагогам, так и любителям театра.

Все мероприятия OFF-программы фестиваля ”Золотая маска” бесплатные и проходят с синхронным переводом на эстонский язык.

4 октября в рамках в Галерее Русского театра открылась выставка ”Идиот”: иллюстрации и комментарии Бориса Костыгова.

Это выставка уникальных работ петербургского архитектора и графика Бориса Костыгова (1940 — 2014), прокомментировавшего роман Федора Достоевского ”Идиот” в специфическом жанре бытового иллюстрирования: художником изображены детали жизни героев, материальная среда и топонимика Петербурга.

”Идиот” впервые был опубликован на страницах ”Русского вестника” в 1868 году. С тех пор прошло почти 150 лет, и за это время сотни российских и зарубежных художников предложили тысячи иллюстраций к роману Федора Достоевского. О том, каким это произведение увидел петербургский график и архитектор Борис Костыгов, расскажет выставка. Спектакль Саши Пепеляева ”Кафе Идиот” по роману Ф.М. Достоевского будет показан в Таллинне (6 и 7 октября, Ваба Лава), в Тарту (9 октября, Ванемуйне), в Нарве ( 5 октября, Центр Женева).

Выставка проходит при личной поддержке петербургского архитектора Евгения Герасимова и будет открыта для посещения в течение месяца.

8 октября в 11:00 в TantsuRUUM (Eesti Tantsuagentuur по адресу Хобуяама 12, 2 этаж) состоится мастер-класс Галины Грачевой по авторской хореографии. Галина Грачева — педагог по техникам джазового танца и contemporary, артистка балета современной труппы театра ”Русский камерный балет ”Москва”. Она проведет класс для профессиональных танцовщиков и хореографов, студентов танцевальных школ и вузов. Мастер-класс по технике Contemporary / продвинутый уровень будет основан на опыте работы Галины Грачевой в труппе театра ”Русский Камерный балет”Москва” и на работе с зарубежными хореографами.

10 октября в 13:00 в Театральной школе Lavakas (Тоом-Кооли, 4) состоится творческая встреча с режиссером ”Театра Петра Фоменко” Иваном Поповски. Его спектакль ”Сон в летнюю ночь”, который будет показан в Таллинне 9 и 10 октября, в 2016 году стал лауреатом премии ”Золотая маска” в номинации ”Драма-Спектакль большой формы”. Проходит с синхронным переводом на эстонский язык.

11 октября в 11:00 в Театральной школе Lavakas (Тоом-Кооли, 4) пройдет мастер-класс режиссера, педагога Школы-студии МХАТ, художественного руководителя Театрального центра имени Вс. Мейерхольда Виктора Рыжакова. В мастер-классе принимаю участие актеры Театра ”Июль-ансамбль” Проходит с синхронным переводом на эстонский язык.

15 октября в 16:00 в актовом зале гимназии Сакала (Сакала 21) состоится мастер-класс Варвары Коровиной для молодых родителей ”Театр как увлекательная игра”. Варвара Коровина — педагог и программный директор первого международного фестиваля бэби-спектаклей в России ”Кукуся”, продюсер спектакля ”Музыка шагов”, который будет показан 14 октября в Силламяе и 15 октября в Таллинне. Мастер-класс Варвары Коровиной будет посвящен тому, как привить ребенку любовь к театру, как инициировать его собственное творчество и развить природные способности.