02.04.2018, 13:20

ФОТО DELFI: Осиновский обсудит будущее родильных отделений с главами больниц Валга и Пылва

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rus.delfi.ee
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Ossinovski kutsus Valga ja Põlva haiglajuhid ning elanikud ühise laua taha
Jevgeni Ossinovski kutsus Valga ja Põlva haiglajuhid ning elanikud ühise laua tahaFoto: Argo Ingver

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский сегодня посетит Валгаскую и Пылваскаю больницы, чтобы вместе с представителями больниц, местных жителей, самоуправлений и Больничной кассы прийти к соглашению о продолжении работы родильных отделений.

Осиновский ранее говорил, что решение о закрытии родильных отделений нельзя принимать поспешно. На сегодняшней встрече он хочет выслушать мнения сторон и прийти к соглашению о продолжении работы отделений на столько, сколько возможно, в целях безопасности детей и матерей.

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