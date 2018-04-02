ФОТО DELFI: Осиновский обсудит будущее родильных отделений с главами больниц Валга и Пылва

Jevgeni Ossinovski kutsus Valga ja Põlva haiglajuhid ning elanikud ühise laua taha Foto: Argo Ingver

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский сегодня посетит Валгаскую и Пылваскаю больницы, чтобы вместе с представителями больниц, местных жителей, самоуправлений и Больничной кассы прийти к соглашению о продолжении работы родильных отделений.