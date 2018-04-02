ФОТО DELFI: Осиновский обсудит будущее родильных отделений с главами больниц Валга и Пылва

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский сегодня посетит Валгаскую и Пылваскаю больницы, чтобы вместе с представителями больниц, местных жителей, самоуправлений и Больничной кассы прийти к соглашению о продолжении работы родильных отделений.
Осиновский ранее говорил, что решение о закрытии родильных отделений нельзя принимать поспешно. На сегодняшней встрече он хочет выслушать мнения сторон и прийти к соглашению о продолжении работы отделений на столько, сколько возможно, в целях безопасности детей и матерей.
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