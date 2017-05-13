ФОТО DELFI: Новым председателем IRL стал Хелир-Валдор Сеэдер, одним из его заместителей — Виктория Ладынская

В 10 часов в Таллиннском техническом университете открыли двери для съезда партии IRL, где выбирали новое правление партии и председателя.
Прежний председатель Маргус Цахкна заново не баллотировался, между собой мерились силой председатель совета партии Хелир-Валдор Сеэдер и вице-председатель партии и министр социальной защиты Кайа Ива. В итоге с небольшим отрывом победил Сеэдер. Он получил 322 голоса, тогда как Ива — 304.
Вице-председателями избраны Виктория Ладынская, Андрес Метсоя и Сийм Кийслер.
Правление: Тунне Келам, Тармо Круузимяэ, Урмас Рейнсалу, Рийна Солман, Райво Аэг, Кати Кууск, Свен Сестер, Харри Юхани Аалтонен, Прийт Сибул, Андрес Луус, Марко Померанц, Мадис Кюбар, Олле Кооп, Эрик Сандла, Айвар Кокк, Айвар Рийсалу, Анн Ряэмет, Сирле Розенфельдт, Пипи-Лийз Сиеманн и Каспар Кокк.
Суд чести: Яанус Баркала, Керли Эльбрехт, Майе Лаврентьева, Ингрид Мюхлинг, Сильви Оямуру, Ян Трей, Юри Трей, Тривими Веллисте и Аво Юпрус.
Ревизионная комиссия: Рийна Китт, Антс Паулс, Андрус Сааре, Эйнар Валлбаум и Кристьн Юхтид.