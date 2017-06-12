ФОТО DELFI: Новые министры принесли присягу и вступили в должность

Сегодня премьер-министр Юри Ратас сделал предложение президенту Эстонии Керсти Кальюлайд назначить министром финансов Тоомаса Тынисте, министром обороны Юри Луйка и министром окружающей среды — Сийма Кийслера.

Министры принесли должностную присягу на заседании Рийгикогу и таким образом вступили в должность. Также принес присягу и недавно избранный министр государственного администрирования Яак Ааб.