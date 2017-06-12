12.06.2017, 16:45

ФОТО DELFI: Новые министры принесли присягу и вступили в должность

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Uued ministrid riigikogu ees ametivannet andmas
Uued ministrid riigikogu ees ametivannet andmasFoto: Andres Putting

Сегодня премьер-министр Юри Ратас сделал предложение президенту Эстонии Керсти Кальюлайд назначить министром финансов Тоомаса Тынисте, министром обороны Юри Луйка и министром окружающей среды — Сийма Кийслера.

Министры принесли должностную присягу на заседании Рийгикогу и таким образом вступили в должность. Также принес присягу и недавно избранный министр государственного администрирования Яак Ааб.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии