ФОТО DELFI: Новая волна? На закрытом собрании Eesti 200 — мало известных лиц(8)
Сегодня движение Eesti 200 заявило, что они — будущая партия. Вечером у них состоялось собрание, на котором — на удивление мало известных общественности лиц.
Сегодня движение Eesti 200 заявило, что они — будущая партия. Вечером у них состоялось собрание, на котором — на удивление мало известных общественности лиц.
По словам одного из лидеров движения Игоря Таро, это — закрытое мероприятие, для будущих членов партии. ”Мы пообщаемся в команде и ответим на вопросы, что на повестке дня”, — поведал Таро.
Народу пришло сравнительно мало.
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Vahetuse juht
DS SMITH PACKAGING ESTONIA AS
Tähtaeg: 26.08.2018
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