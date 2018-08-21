21.08.2018, 18:54

ФОТО DELFI: Новая волна? На закрытом собрании Eesti 200 — мало известных лиц

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Новая волна? На закрытом собрании Eesti 200 — мало известных лиц
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня движение Eesti 200 заявило, что они — будущая партия. Вечером у них состоялось собрание, на котором — на удивление мало известных общественности лиц.


По словам одного из лидеров движения Игоря Таро, это — закрытое мероприятие, для будущих членов партии. ”Мы пообщаемся в команде и ответим на вопросы, что на повестке дня”, — поведал Таро.

Народу пришло сравнительно мало.

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