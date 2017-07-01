ФОТО DELFI: Народные музыканты дали бесплатный концерт в Таллинне

Вчера в Таллинн приехало более пятисот народных музыкантов, для того чтобы начать репетиции к сегодняшнему празднику народной музыки. Совсем близко от Западных ворот стадиона ”Калев” состоялся концерт с репертуаром, наполненным танцами.

Большой концерт праздника народной музыки начался в 15:00 в парке Пооламяги, который находится около стадиона ”Калев” в Таллинне. Руководители Пилле Каррас, Энрик Висла, Кристель Лаас, Йозеп Санг и Юхан Уппин.

”Вместе с певцами и танцорами в празднике примет участие более полутысячи музыкантов, играющих на народных инструментах. Надеюсь, что эти молодые люди заполнят городское пространство своей музыкой и будут радовать участников праздника не только во время концерта”, — сказал творческий руководитель праздника народной музыки, руководитель сводного оркестра Юхан Уппин.

Музыканты народной музыки распределены в ансамблях по видам музыкальных инструментов на шесть групп: канделы, скрипки, гармони, мандолины, аккордеоны и сводный оркестр. Репертуар каждой группы состоит из 5-7 своих музыкальных отрывков. Помимо танцевальных мелодий, репертуар праздника народной музыки состоит в основном из старинных и народных мелодий, а также включает в себя много авторской музыки и музыки других стран.

”Народные музыканты также долго, как и участники праздника песни и танца, готовили свой репертуар и репетировали. В этом году отличительной чертой праздника будет, например, то, что впервые на празднике народной музыки прозвучит музыкальный инструмент укелеле”, — добавил Уппин.

Народные музыканты все годы тем или иным образом принимали участие в празднике песни и танца. Были представлены в программе в качестве оркестра народных инструментов и сопровождали живой музыкой выступления танцоров на празднике танца.