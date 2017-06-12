ФОТО DELFI: Началось первое судебное заседание по делу Эдгара Сависаара

Сегодня, в понедельник, в 10 утра в Таллинне в здании Харьеского уездного суда ан Лийвалайа началось первое судебное заседание по делу Эдгара Сависаара. Delfi ведет прямое включение.

На днях Харьюский уездный суд получил результаты экспертизы здоровья Эдгара Сависаара, согласно которым экс-мэр Таллинна в состоянии участвовать в судебном процессе. Первое заседание назначено на понедельник.

Адвокат Оливер Няэс ходатайствовал о том, чтобы в отношении обвиняемого в получении взятки Эдгара Сависаара завершили судебное дело из-за плохого состояния здоровья подсудимого. Няэс подчеркнул, что хотя Сависаар и не лежачий больной, но участие в судебном процессе может быть для него жизненно опасным.

Харьюский уездный суд назначил Сависаару судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проверить состояние его здоровья. Основываясь на полученных сегодня результатах, суд не удовлетворил ходатайство адвоката.

Согласно результатам экспертизы, здоровье позволяет Сависаару не только участвовать в судебном процессе, но и в случае обвинительного приговора понести наказание.

Тем не менее, согласно оценке, во время заседаний Сависаару должен быть предоставлен доступ к незамедлительной врачебной помощи, а его допрос должен проходить короткими периодами.

Первое заседание назначено на 12 июня.

В ноябре 2016 года Государственная прокуратура предъявила обвинения Эдгару Сависаару, MTÜ Eesti Keskerakond, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику мэрии и еще пяти предприятиям.