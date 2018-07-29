ФОТО DELFI: На водопаде Ягала люди принимали глиняные ванны

Если на некоторых заливах сегодня вода стала просто ледяной, поскольку восточный ветер унес теплую воду, то многие нашли альтернативу.
Так, например, у подножия водопада Ягала люди н только купались, но и принимали глиняные ванны.
Если на некоторых заливах сегодня вода стала просто ледяной, поскольку восточный ветер унес теплую воду, то многие нашли альтернативу.
Так, например, у подножия водопада Ягала люди н только купались, но и принимали глиняные ванны.
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
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