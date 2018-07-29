29.07.2018, 17:47

ФОТО DELFI: На водопаде Ягала люди принимали глиняные ванны

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: На водопаде Ягала люди принимали глиняные ванны
Foto: Andres Putting

Если на некоторых заливах сегодня вода стала просто ледяной, поскольку восточный ветер унес теплую воду, то многие нашли альтернативу.

Так, например, у подножия водопада Ягала люди н только купались, но и принимали глиняные ванны.

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