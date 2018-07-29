ФОТО DELFI: На водопаде Ягала люди принимали глиняные ванны

Если на некоторых заливах сегодня вода стала просто ледяной, поскольку восточный ветер унес теплую воду, то многие нашли альтернативу.
Так, например, у подножия водопада Ягала люди н только купались, но и принимали глиняные ванны.
Если на некоторых заливах сегодня вода стала просто ледяной, поскольку восточный ветер унес теплую воду, то многие нашли альтернативу.
Так, например, у подножия водопада Ягала люди н только купались, но и принимали глиняные ванны.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
Eesti rahvusvahelise maja juht
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
Tähtaeg: 01.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.